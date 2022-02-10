В Краснодаре на 40 минут остановились трамваи на углу Гоголя и Железнодорожной
Вечером 10 февраля в Краснодаре из-за неисправности на 40 минут остановилось движение нескольких маршрутов
Как рассказали Юга.ру очевидцы, в Краснодаре на перекрестке улиц Гоголя и Железнодорожной временно остановилось трамвайное движение в сторону Кооперативного рынка из-за неисправности вагона маршрута № 4.
Трамвай № 5 и № 8 перенаправляли на улицу Солнечную черед Дмитриевскую дамбу. Вагоны № 1, 11 и 15 оставались на ж/д вокзале.
По данным на 19:10, трамвайное движение восстановили. Трамваи отправились по маршрутам. Большого скопления общественного транспорта в районе ж/д вокзала не наблюдается.
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