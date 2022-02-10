В Краснодаре на 40 минут остановились трамваи на углу Гоголя и Железнодорожной

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 10 февраля в Краснодаре из-за неисправности на 40 минут остановилось движение нескольких маршрутов

Как рассказали Юга.ру очевидцы, в Краснодаре на перекрестке улиц Гоголя и Железнодорожной временно остановилось трамвайное движение в сторону Кооперативного рынка из-за неисправности вагона маршрута № 4.

Трамвай № 5 и № 8 перенаправляли на улицу Солнечную черед Дмитриевскую дамбу. Вагоны № 1, 11 и 15 оставались на ж/д вокзале.

По данным на 19:10, трамвайное движение восстановили. Трамваи отправились по маршрутам. Большого скопления общественного транспорта в районе ж/д вокзала не наблюдается.

Краснодар Общественный транспорт

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