В сети появился трейлер фильма «Ли» с Кейт Уинслет

Главную роль в ней исполнила лауреатка «Оскара» Кейт Уинслет («Титаник»). Также в фильме снялись Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Джош О’Коннор и другие.

Сюжет картины рассказывает о модели Элизабет «Ли» Миллер, которая во время Второй мировой войны отправилась на фронт и работала там фотокорреспондентом. В ленте расскажут о судьбе героини, которая в своём путешествии столкнулась с различными ужасами и запечатлела их с помощью камеры. При этом все тяжёлые события сильно сказались на её душевном состоянии.

Премьера ленты запланирована в России на 17 октября 2024 года.