В сети появился трейлер фильма «Ли» с Кейт Уинслет
Прокатная компания World Pictures приобрела для показа в России биографическую драму «Ли» (18+)
Главную роль в ней исполнила лауреатка «Оскара» Кейт Уинслет («Титаник»). Также в фильме снялись Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Джош О’Коннор и другие.
Сюжет картины рассказывает о модели Элизабет «Ли» Миллер, которая во время Второй мировой войны отправилась на фронт и работала там фотокорреспондентом. В ленте расскажут о судьбе героини, которая в своём путешествии столкнулась с различными ужасами и запечатлела их с помощью камеры. При этом все тяжёлые события сильно сказались на её душевном состоянии.
Премьера ленты запланирована в России на 17 октября 2024 года.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер научно-фантастического фильма «Атлас». В центре сюжета специалистка в области аналитики данных Атлас Шеперд. Она не доверяет не только людям, но и искусственному интеллекту.