В центре Краснодара остановились трамваи
В центре Краснодара вечером 12 февраля произошел обрыв контактной сети, из-за чего остановились трамваи
Напомним, ранее Юга.ру писали, что с 17:48 Краснодар застрял в 10-балльных пробках. Сложнее всего ситуация обстоит на улицах Тургеневское шоссе, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, улице Офицерской, шоссе Нефтяников, улицах Лузана, Дзержинского, Красных Партизан и 40 лет Победы.
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что в 18:19 на пересечении улиц Садовой и Северной в сторону Промышленной произошел обрыв контактного провода. Из-за этого остановилось движение трамваев №3, 20, 21 и 22.
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