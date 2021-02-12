В центре Краснодара остановились трамваи

Краснодарский край

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В центре Краснодара вечером 12 февраля произошел обрыв контактной сети, из-за чего остановились трамваи

Напомним, ранее Юга.ру писали, что с 17:48 Краснодар застрял в 10-балльных пробках. Сложнее всего ситуация обстоит на улицах Тургеневское шоссе, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, улице Офицерской, шоссе Нефтяников, улицах Лузана, Дзержинского, Красных Партизан и 40 лет Победы.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что в 18:19 на пересечении улиц Садовой и Северной в сторону Промышленной произошел обрыв контактного провода. Из-за этого остановилось движение трамваев №3, 20, 21 и 22.

Краснодар Пробки Трамвай

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В центре Краснодара остановились трамваи
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