Глава РЖД рассказал об этапах запуска городской электрички в Краснодаре

16 февраля глава РЖД заявил, что городскую электричку Краснодара запустят до 2027 года

Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году представили проект нового городского района возле поселка Знаменского. Планируется, что с Краснодаром этот микрорайон свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой и городская электричка.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко писал в своем инстаграме, что в северо-восточной части Краснодара планируют создать шесть станций городской электрички, а вокруг них сформируют пересадочные узлы. Концепцию развития электрички создали специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИПГ) из Санкт-Петербурга.

В интервью «Коммерсанту» глава РЖД Олег Белозеров рассказал, как будет развиваться строительство городской электрички. Развитие сети будет проходить в несколько этапов. На первом построят платформы и организуют кольцевое движение по уже имеющимся линиям.

Следующий этап намечен на 2025-2027 годы. За это время планируют построить вторые пути и купить подвижной состав. По словам Белозерова, это даст большие эффекты в агломерации.

РЖД выступит в проекте владельцем инфраструктуры. Возможно, что в дальнейшем компания станет и перевозчиком. Глава компании отметил, что проекты городских электричек развивают и в других субъектах страны, но в Краснодаре он самый дорогой и амбициозный.