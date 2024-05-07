В Краснодаре летом пройдет фестиваль электронной музыки «Омут»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарской «Фазенде» 12 августа пройдет фестиваль электронной музыки «Омут» (16+)

Это будет вечер под открытым небом с живыми выступлениями актуальных артистов из разных уголков страны и локальных диджеев. Среди которых Пайта, МС Улыбочка, Клумба и другие. Хедлайнером заявлен Kedr Livansky.

Начало в 17:00. Узнать подробности о событии и купить билеты можно по ссылке. «Фазенда» находится по адресу улица Красных Партизан, 67/3а.

Как писали Юга.ру, в Сочи 14 и 15 июня состоится байкерский рок-фестиваль «Без понтов». Любители мотоциклов и музыки соберутся в автокемпинге, который находится в 100 метрах от Чёрного моря и 50 метрах от устья реки Аше. 

В Анапе во второй половине мая пройдет фестиваль «Виноград». В центре внимания — вина и кухня винодельческих регионов России.

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В Краснодаре летом пройдет фестиваль электронной музыки «Омут»
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