В Краснодаре летом пройдет фестиваль электронной музыки «Омут»
В краснодарской «Фазенде» 12 августа пройдет фестиваль электронной музыки «Омут» (16+)
Это будет вечер под открытым небом с живыми выступлениями актуальных артистов из разных уголков страны и локальных диджеев. Среди которых Пайта, МС Улыбочка, Клумба и другие. Хедлайнером заявлен Kedr Livansky.
Начало в 17:00. Узнать подробности о событии и купить билеты можно по ссылке. «Фазенда» находится по адресу улица Красных Партизан, 67/3а.
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