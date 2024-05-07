В Краснодаре летом пройдет фестиваль электронной музыки «Омут»

Это будет вечер под открытым небом с живыми выступлениями актуальных артистов из разных уголков страны и локальных диджеев. Среди которых Пайта, МС Улыбочка, Клумба и другие. Хедлайнером заявлен Kedr Livansky.

Начало в 17:00. Узнать подробности о событии и купить билеты можно по ссылке. «Фазенда» находится по адресу улица Красных Партизан, 67/3а.