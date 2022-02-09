В Майкопе отреставрировали картинную галерею

В Майкопе в обновленной галерее открыли выставку «Искусство без границ»

Директор картинной галереи Абдулах Берсиров поблагодарил главу республики за содействие в проведении ремонта. С 1980 года галерея впервые была преобразована.



Проделаны работы по внешней и внутренней отделке здания — заменена кровля, обновлен фасад с помощью витражного остекления, произведена перепланировка внутри помещения. Ремонтники также уделили внимание монтажу разноуровневого освещения, что важно при организации выставочного пространства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость данного культурного события и цикла планируемых мероприятий в честь 100-летия государственности республики.



«Уверен, что обновленная картинная галерея будет способствовать популяризации и развитию художественного искусства в регионе, позволит приобщить к творчеству больше жителей и гостей республики, даст новый импульс для новых проектов», — отметил Кумпилов.

Мурат Кумпилов добавил, что в Майкопе стали восстанавливать исторический облик города, реконструировать памятники, улучшать общественные территории, ремонтировать школы искусств.

«Во многом этому способствует рост экономики. При этом большим потенциалом в развитии культуры, сохранении национальных традиций обладают творческие союзы, общественные организации», — заявил глава республики.



Как сообщали ранее Юга.ру, 8 февраля глава Адыгеи поздравил ученых с Днем российской науки.