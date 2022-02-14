Глава Адыгеи рассказал о «Пушкинской карте»

Мурат Кумпилов напомнил, что проект «Пушкинская карта» стартовал с 1 сентября 2021 года по инициативе президента Владимира Путина. Молодежь от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счёт федеральных средств. Лимит по карте с этого года увеличен до 5 тысяч рублей. Картой можно также оплатить поход в кино на российские фильмы.

«В нынешний, юбилейный для республики год культурный проект приобретает особое значение. К 100-летию государственности Адыгеи мы запланировали множество концертов, спектаклей, выставок, экспозиций, кинопоказов. «Пушкинская карта» позволит молодёжи побывать на выступлениях любимых артистов, ознакомиться с творчеством художников и скульпторов, мастеров народных ремёсел, посетить другие интересные мероприятия», — отметил Кумпилов.

Ранее на встрече главы Адыгеи с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой отдельное внимание было уделено реализации в республике проекта «Пушкинская карта».



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел совещание по вопросам развития Майкопского района.