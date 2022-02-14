Глава Адыгеи рассказал о «Пушкинской карте»

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о реализации в республике проекта «Пушкинская карта»

Мурат Кумпилов напомнил, что проект «Пушкинская карта» стартовал с 1 сентября 2021 года по инициативе президента Владимира Путина. Молодежь от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счёт федеральных средств. Лимит по карте с этого года увеличен до 5 тысяч рублей. Картой можно также оплатить поход в кино на российские фильмы.

«В нынешний, юбилейный для республики год культурный проект приобретает особое значение. К 100-летию государственности Адыгеи мы запланировали множество концертов, спектаклей, выставок, экспозиций, кинопоказов. «Пушкинская карта» позволит молодёжи побывать на выступлениях любимых артистов, ознакомиться с творчеством художников и скульпторов, мастеров народных ремёсел, посетить другие интересные мероприятия», — отметил Кумпилов.

Ранее на встрече главы Адыгеи с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой отдельное внимание было уделено реализации в республике проекта «Пушкинская карта».

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел совещание по вопросам развития Майкопского района.

карты Кино Мурат Кумпилов

Новости

Из Пушкинской площади Краснодара сделают парковку ради съезда «Единой России»
Житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в полиции. Его допрашивали по делу о его друге и криптовалюте
В Ейске следователь с соучастниками вымогал 700 тыс. рублей за отказ возбуждать поддельное уголовное дело об изнасиловании
В Сочи хотят запретить строительство на оползневых участках после очередного схода оползня на дом
В Темрюке главврача уволили после решения суда из-за несвоевременной оплаты товаров
В Краснодарском крае выявили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом

Лента новостей

Реклама на сайте