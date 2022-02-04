Глава Адыгеи оценил строительство физкультурно-спортивных комплексов

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
    © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новые физкультурно-спортивные комплексы в Гатлукае и Псекупсе

В конце прошлого года в Гатлукае и Псекупсе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» были возведены физкультурно-спортивные комплексы. Построенные объекты — подразделения ДЮСШ города.

В поездке Мурата Кумпилова сопровождали министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов, мэр Адыгейска Махмуд Тлехас, председатель комитета республики по физкультуре и спорту Мурат Дагужиев и депутаты.

В спорткомплексах есть спортзалы с инвентарем для учебно-тренировочных занятий. В них есть раздевалки, медкабинеты, комнатами для тренеров, охраны и техперсонала, а также подсобными помещениями. В комплексах организованы занятия для взрослых физкультурно-оздоровительных групп.

  • © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
    © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
  • © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
    © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
  • © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
    © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»

После осмотра Мурат Кумпилов пообщался с воспитанниками ДЮСШ и тренерским составом, обсудил подготовку к ближайшим мероприятиям.

Мурат Кумпилов обратил внимание на функционирование инфраструктуры, а также на деятельность муниципальных учреждений.

«Сегодня мы нацелены на эффективную реализацию нацпроектов и госпрограмм, которые призваны вывести на качественно новый уровень жизнь в наших населенных пунктах. Построенные или отремонтированные объекты в сфере образования, медицины, культуры, спорта и благоустройства должны служить на благо жителей республики. При этом мы призываем самих людей взаимодействовать с органами власти через депутатов городских и сельских поселений, принимать активное участие в общественных делах, бережно относиться к уже сделанному», — отметил Мурат Кумпилов. 

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поддержал инвестпроект по строительству логистического центра OZON.

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