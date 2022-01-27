«Россети Кубань» установила 270 тысяч умных счетчиков

«Россети Кубань» ведет учет электроэнергии у 270 тысяч потребителей Кубани и Адыгеи

Для модернизации счетчиков компания привлекает частный капитал. На данный момент в «Россети Кубань» заключено 36 энергосервисных контрактов на сумму 8,7 млрд рублей. Предмет партнерского договора — выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии. Большая часть контрактов выполнена и находится на этапе возврата вложенных инвестиций.

© Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»

В отличие от своих предшественников новые приборы позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве. Такие счетчики уменьшают разногласия между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, а также позволяют минимизировать потери. Установка новых приборов учета исключает хищение электроэнергии, повышает качество электроснабжения потребителей.