«Россети Кубань» установила 270 тысяч умных счетчиков
«Россети Кубань» ведет учет электроэнергии у 270 тысяч потребителей Кубани и Адыгеи
Для модернизации счетчиков компания привлекает частный капитал. На данный момент в «Россети Кубань» заключено 36 энергосервисных контрактов на сумму 8,7 млрд рублей. Предмет партнерского договора — выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии. Большая часть контрактов выполнена и находится на этапе возврата вложенных инвестиций.
В отличие от своих предшественников новые приборы позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве. Такие счетчики уменьшают разногласия между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, а также позволяют минимизировать потери. Установка новых приборов учета исключает хищение электроэнергии, повышает качество электроснабжения потребителей.
Обладатели умных счетчиков имеют возможность экономить, используя многотарифный учет. Он позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия низкого тарифа. Потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта. За эксплуатацию несет ответственность собственник умных счетчиков — исполнитель энергосервисного контракта, а после него — электросетевая компания. Для потребителей энергокомпании новые приборы устанавливаются бесплатно.
Как сообщали ранее Юга.ру, в 2022 году энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтируют 400 км линий электропередачи.