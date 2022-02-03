Глава Адыгеи обсудил с гендиректором «Россети Кубань» модернизацию энергоснабжения

Кумпилов отметил, что республика нуждается в модернизации энергетической отрасли для реализации нацпроектов и инвестиционной политики. «Перед нами стоят масштабные задачи в экономике, социальной сфере, дорожном и жилищном строительстве, которые требуют наличия серьезного энергетического потенциала. Вместе с тем нам важно, чтобы все электросетевое хозяйство республики работало бесперебойно и соответствовало всем современным нормам», — заявил Мурат Кумпилов.

На развитие электросетевого комплекса Адыгеи с 2022 по 2023 год планируется направить 3,8 млрд рублей.



Также были рассмотрены технические аспекты присоединения индустриального парка, строящегося в Тахтамукайском районе. Потребности в электричестве здесь составят 70 МВт. Участники встречи отметили, что регион готов к дальнейшему сотрудничеству с ПАО «Россети Кубань» по развитию данного проекта в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.



Отдельно участники совещания обсудили вопросы, касающиеся обращений граждан по перебоям с электроснабжением. Глава республики подчеркнул необходимость системного решения данной проблемы.



Как сообщали ранее Юга.ру, компания «Россети Кубань» установила 270 тыс. умных счетчиков.