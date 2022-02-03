Глава Адыгеи обсудил с гендиректором «Россети Кубань» модернизацию энергоснабжения

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети Кубань» Борисом Эбзеевым ход модернизации объектов энергоснабжения республики

Кумпилов отметил, что республика нуждается в модернизации энергетической отрасли для реализации нацпроектов и инвестиционной политики.

«Перед нами стоят масштабные задачи в экономике, социальной сфере, дорожном и жилищном строительстве, которые требуют наличия серьезного энергетического потенциала. Вместе с тем нам важно, чтобы все электросетевое хозяйство республики работало бесперебойно и соответствовало всем современным нормам», — заявил Мурат Кумпилов.

На развитие электросетевого комплекса Адыгеи с 2022 по 2023 год планируется направить 3,8 млрд рублей.

Также были рассмотрены технические аспекты присоединения индустриального парка, строящегося в Тахтамукайском районе. Потребности в электричестве здесь составят 70 МВт. Участники встречи отметили, что регион готов к дальнейшему сотрудничеству с ПАО «Россети Кубань» по развитию данного проекта в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы, касающиеся обращений граждан по перебоям с электроснабжением. Глава республики подчеркнул необходимость системного решения данной проблемы.

Как сообщали ранее Юга.ру, компания «Россети Кубань» установила 270 тыс. умных счетчиков.

Мурат Кумпилов Россети Кубань Энергетика

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