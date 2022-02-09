Ночью в Краснодаре легковой автомобиль врезался в грузовик. Есть пострадавшие

8 февраля в Краснодаре два человека пострадали в ДТП с грузовиком

ДТП произошло 8 февраля в 22:20 на улице Российской. Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Kia Rio ехал со стороны улицы Черкасской в направлении улицы 40-летия Победы. Он не выдержал дистанцию и врезался в грузовик-панелевоз.

Травмы получили и водитель, и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.