Ночью в Краснодаре легковой автомобиль врезался в грузовик. Есть пострадавшие

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 февраля в Краснодаре два человека пострадали в ДТП с грузовиком

ДТП произошло 8 февраля в 22:20 на улице Российской. Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Kia Rio ехал со стороны улицы Черкасской в направлении улицы 40-летия Победы. Он не выдержал дистанцию и врезался в грузовик-панелевоз.

Травмы получили и водитель, и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.

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По факту ДТП проводится административное расследование.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года под Краснодаром водитель такси превысил скорость, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Оба автомобиля загорелись, водитель легковушки погиб на месте. В декабре в Каневском районе по вине водителя легкового автомобиля столкнулись три большегруза, один человек погиб.

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