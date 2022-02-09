Ночью в Краснодаре легковой автомобиль врезался в грузовик. Есть пострадавшие
8 февраля в Краснодаре два человека пострадали в ДТП с грузовиком
ДТП произошло 8 февраля в 22:20 на улице Российской. Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Kia Rio ехал со стороны улицы Черкасской в направлении улицы 40-летия Победы. Он не выдержал дистанцию и врезался в грузовик-панелевоз.
Травмы получили и водитель, и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Как писали Юга.ру, летом 2021 года под Краснодаром водитель такси превысил скорость, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Оба автомобиля загорелись, водитель легковушки погиб на месте. В декабре в Каневском районе по вине водителя легкового автомобиля столкнулись три большегруза, один человек погиб.