В Абинском районе автобус врезался в грузовик. Один человек госпитализирован

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма instagram.com/dtpabinsk
    © Фото из инстаграма instagram.com/dtpabinsk

На трассе около Абинска 6 февраля вахтовый автобус на встречке столкнулся с грузовиком

О происшествии 6 февраля сообщили очевидцы в соцсетях. В инстаграме «ДТП Абинск» опубликовали фото разбитого автобуса и написали, что столкновение произошло на объездной трассе.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевой ГИБДД сообщили Юга.ру, что ДТП произошло около 16:30 в районе 93-го км трассы Краснодар Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель вахтового автобуса ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. В результате столкновения водителя автобуса госпитализировали.

Как писали Юга.ру, массовое ДТП произошло 3 февраля в Сочи. Там в тоннеле столкнулись пять легковушек и грузовик.

Абинский район ГИБДД ДТП

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