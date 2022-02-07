В Абинском районе автобус врезался в грузовик. Один человек госпитализирован

На трассе около Абинска 6 февраля вахтовый автобус на встречке столкнулся с грузовиком

О происшествии 6 февраля сообщили очевидцы в соцсетях. В инстаграме «ДТП Абинск» опубликовали фото разбитого автобуса и написали, что столкновение произошло на объездной трассе.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевой ГИБДД сообщили Юга.ру, что ДТП произошло около 16:30 в районе 93-го км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель вахтового автобуса ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. В результате столкновения водителя автобуса госпитализировали.

Как писали Юга.ру, массовое ДТП произошло 3 февраля в Сочи. Там в тоннеле столкнулись пять легковушек и грузовик.