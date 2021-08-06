Вечером 5 августа перед станицей Новотитаровской легковушка столкнулась с фурой

О ДТП с участием такси и грузовика в Динском районе сообщили очевидцы. В телеграм-канале газеты «РВС» опубликовали видео аварии. На кадрах видно, как горят обе машины.

«Авария произошла ужасная. Как въезжать из Краснодара, около заправки. Легковая въехала под фуру, сгорела, и голова фуры сгорела. Стояли скорая, полиция, пожарная машина вторая подъезжала», — сообщили очевидцы.

ДТП произошло около 21:50 на 11-м километре трассы Краснодар — Ейск. Водитель легкового автомобиля ехал в сторону Тимашевска из Краснодара, превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на встречку, где она врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба автомобиля загорелись, рассказали порталу Юга.ру 6 августа в УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На месте аварии работали четверо сотрудников спасательной службы и спецтехника, уточнили в МЧС.

Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Установить марку автомобиля пока не удалось.