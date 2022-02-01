На Кубани открыли новое месторождение нефти и газа

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя eyeonicimages с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя eyeonicimages с сайта pixabay.com

В Славянском районе открыли месторождение с запасом нефти 439 тыс. тонн

Компания «Газпром добыча Краснодар» открыла Западно-Варавенское месторождение углеводородов в Славянском районе Краснодарского края. Поисковую скважину для этого месторождения начали бурить в 2020 году.

Специалисты оценили запасы нового месторождения — там 439 тыс. тонн нефти и 86 млн куб. метров растворенного газа. 

Для сравнения: по словам губернатора Вениамина Кондратьева, всего за прошлый год на Кубани добыли 166 тыс. тонн нефти и газа.

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В прошлый раз компания объявляла о новом месторождении в 2003 году. 

Напомним, в декабре Юга.ру побывали на нефтеперерабатывающем заводе и узнали, когда на заправках Кубани появится местный бензин.

Газ Газпром Нефть

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