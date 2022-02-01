На Кубани открыли новое месторождение нефти и газа
В Славянском районе открыли месторождение с запасом нефти 439 тыс. тонн
Компания «Газпром добыча Краснодар» открыла Западно-Варавенское месторождение углеводородов в Славянском районе Краснодарского края. Поисковую скважину для этого месторождения начали бурить в 2020 году.
Специалисты оценили запасы нового месторождения — там 439 тыс. тонн нефти и 86 млн куб. метров растворенного газа.
Для сравнения: по словам губернатора Вениамина Кондратьева, всего за прошлый год на Кубани добыли 166 тыс. тонн нефти и газа.
В прошлый раз компания объявляла о новом месторождении в 2003 году.
Напомним, в декабре Юга.ру побывали на нефтеперерабатывающем заводе и узнали, когда на заправках Кубани появится местный бензин.