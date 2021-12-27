Что производят из нефти на Кубани и когда на заправках появится местный бензин?

Юга.ру посетили Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и узнали, куда ведут трубопроводы и когда на заправках Краснодарского края появится местный бензин. Ильский НПЗ принимает и хранит нефть, перерабатывает ее и отгружает для вторичной переработки готовые нефтепродукты: бензин газовый стабильный, мазут, дистиллят газового конденсата, низкозастывающее топливо. Завод работает круглосуточно, производственная мощность — 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие расположено в 45 км от Краснодара, дорога из центра города заняла всего 40 минут. Попасть на территорию можно только с пропуском, а выходить на объекты — после инструктажа по технике безопасности. Заместитель технического директора по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды Виталий Осипов рассказал о правилах для работников и посетителей Ильского НПЗ. Например, одежда должна быть застегнута на все пуговицы, чтобы на ней не осталось развевающихся частей, которые могут захватить движущиеся механизмы. К оборудованию запрещено прислоняться, как и взаимодействовать с ним, если это не входит в обязанности работника. Для нас построили максимально безопасный маршрут, но каску все равно попросили надеть — это обязательное требование. Первая остановка — приемо-сдаточный пункт , с которого начинается путь нефти по заводу.

Приемо-сдаточный пункт © Фото пресс-службы Ильского НПЗ

Основная часть сырья — от 5,5 млн тонн ежегодно и 700 тонн каждый час — поступает по трубопроводам из разных регионов России. Это удобнее, экологичнее и выгоднее, чем автомобильный или железнодорожный транспорт, потому что сокращает выбросы и исключает испарения легких фракций нефти, неизбежные при сливе из цистерн. А еще нефтепроводы обеспечивают стабильный приток сырья, так как доставка не зависит от погодных условий и человеческого фактора. Трубопровод проходит через установки приемо-сдаточного пункта, где автоматически измеряется количество поступающей нефти и проверяется ее качество. Принцип такой же, как у счетчиков воды в квартирах, но важных показателей больше. Это и плотность, и фракционный состав, и вязкость. Прием нефти контролируют операторы в здании рядом с пунктом. На их мониторах — основные технологические параметры и схема приема, которая обновляется в реальном времени. Если что-то пойдет не так, операторы внесут корректировки в процесс. После приема нефть отправляется по трубам в сырьевые резервуары , чтобы отстояться. Всего на Ильском НПЗ 53 резервуара в семи резервуарных парках, их общая вместимость — 271 тыс. куб. метров. Примерно столько поместилось бы в 1,6 млн ванн.

Резервуары © Фото пресс-службы Ильского НПЗ

Из резервуаров углеводородное сырье направляют на первичную переработку . Мощность 6,6 млн тонн нефти в год обеспечивают шесть установок. Самая маленькая, АТ-1, производит до 120 тыс. тонн нефтепродуктов в год, а самые большие — АТ-5 и ЭЛОУ АТ-6 — до 1,8 и 3,6 млн тонн соответственно.

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Перед первичной переработкой нефть очищают от воды и солей. Затем постепенно нагревают ее с 15°C до 350°C. Чтобы запустить печь, используют природный газ, а потом переключаются на углеводородный газ собственной выработки — тот, что выделяется в процессе разделения нефти. Поэтому его не приходится сжигать ни в газовых факелах, ни в трубе (над ней даже нет дыма). В случае аварии газ отведут в широкую колонну термоокислителя и сожгут внутри без выбросов в атмосферу. В самой высокой металлической колонне горячую нефть делят на компоненты в процессе ректификации. В верхней части колонны отбираются легкие газовые и бензиновые фракции, из средней части отводят дизельные фракции, а снизу остается мазут. Сотрудник завода сравнил этот этап производства с огромным и технологичным самогонным аппаратом.

Установка ЭЛОУ АТ-6 © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Термоокислитель на установке ЭЛОУ АТ-6 © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Установка ЭЛОУ АТ-6 © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Готовые продукты снова попадают в резервуарный парк, а после проверки качества и паспортизации партии нефтепродукта — на авто- или ж/д эстакаду , по которой отгружают основные объемы. Она обслуживает 60 вагонов-цистерн одновременно. Налив проводят закрытым способом, чтобы пары углеводорода не попадали в атмосферу.

Штат цеха по сливу и наливу нефтепродуктов самый большой на заводе — 130 человек. Их график зависит от плана по разгрузке и загрузке вагонов, но ж/д эстакада работает круглосуточно и без выходных. Объект оснащен автоматическими системами. Например, при аварийной утечке нефтепродуктов работы на эстакаде остановятся в автономном режиме, при возгорании активируется система пожаротушения. На каждой установке есть операторная . Оттуда сотрудники контролируют весь процесс переработки, загрузку установок, следят за показаниями приборов.

За всей производственной линией наблюдают еще и в диспетчерской . На большие мониторы выводят всю схему завода в реальном времени: насколько заполнены резервуары, как перемещается сырье и продукция между резервуарными парками, сколько переработано нефти. Отсюда диспетчеры координируют все подразделения. Еще одна важная служба — лаборатория . Там изучают пробы сырья и оформляют паспорта качества нефтепродуктов. За день сотрудники проводят около 600 испытаний на массовую долю серы, механические примеси, вязкость и другие качественные характеристики. Пока мы рассматривали оборудование, в лабораторию зашел водитель с корзиной проб, в ней по небольшим стеклянным бутылкам разлиты нефтепродукты разного цвета.

Технологический цех — все операторы завода © Фото пресс-службы Ильского НПЗ

Сотрудник лаборатории на ж/д эстакаде © Фото пресс-службы Ильского НПЗ

Лаборатория © Фото пресс-службы Ильского НПЗ

Экология Сточные воды проходят многоступенчатую очистку, после которой попадают в искусственный пруд на территории предприятия. Он настолько чистый, что там обитают рыба и мелкие земноводные. Живые микроорганизмы в водоеме доочищают стоки, прежде чем их сбрасывают в местную реку. Кроме того, на границе санитарно-защитной зоны и вблизи оборудования регулярно мониторят воздух.