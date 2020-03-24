На Кубани начали строить поисковую скважину «Газпром добыча Краснодар»

Специалисты ООО «Газпром добыча Краснодар» в марте приступили к строительству поисковой скважины в Славянском районе

Западно-Варавенская скважина № 1 расположится на Прибрежно-Новотиторовском лицензионном участке. Сейчас ведутся подготовительные работы на площадке строительства скважины. Непосредственно бурение начнут в августе 2020 года. Проектная глубина скважины составит более 2,7 тыс. метров.

В пресс-службе компании «Газпром добыча Краснодар» 24 марта рассказали, что залежи Западно-Варавенской площади, как и на большинстве месторождений Прибрежной группы, характеризуются наличием аномально высоких пластовых давлений и температур. Но, несмотря на сложность буровых работ, целесообразность строительства крайне высока. По результатам бурения компания планирует подтвердить наличие запасов нефти и газа.

«Восполнение и наращивание минерально-сырьевой базы — стратегическая задача для нашего предприятия. Большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки, и поисково-разведочное бурение — возможность для открытия новых месторождений нефти и газа, ввода новых производственных мощностей», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Он добавил, что строительство Западно-Варавенской скважины № 1 — это один из этапов реализации комплексной программы повышения эффективности компании в южном кластере.