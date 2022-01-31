Очереди в поликлиниках Краснодара вытянулись на улицы

Жители Краснодара часами ожидают очереди в поликлинику на улице

28 января жители Краснодара стали жаловаться на огромные очереди в поликлиниках: ждать приема приходится на улице. Так, болеющие не могут попасть на прием в поликлиники № 9, 11, 12, 13, 17. Кое-где ожидающие даже соблюдают социальную дистанцию, но, судя по видео, далеко не везде.

В поликлинику № 11 даже вызвали подкрепление из-за конфликта между очередью ковидных больных и охраной.

Внутри оказывается не лучше, чем на улице, — там много людей и душно.

В поликлинике № 12 даже не успевают принять всех до конца рабочего дня. По словам очевидца, к закрытию поликлиники 31 января в очереди оставалось еще 15 человек.

Люди жалуются, что несколько дней не могут попасть к врачу, закрыть больничный не получается из-за сбоев в системе. А в поликлинике отвечают, что одного врача на всех не хватает: «больше не приходят на эту работу, никто из молодых не хочет идти».

Когда очередей нет, проблемы все равно находятся. В поликлинике № 16 рядом расположили кабинеты для приема нековидных больных и для сдачи теста на коронавирус.

Журналистка Юга.ру попыталась связаться с краевым Минздравом, но там ситуацию никак не прокомментировали. Недавно Министерство здравоохранения выпустило памятку для тех, кто столкнулся с легкой формой коронавируса. В ведомстве отметили, что после получения положительного теста на ковид необходимо дистанционно проконсультироваться с медработником по номеру 122.