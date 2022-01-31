Очереди в поликлиниках Краснодара вытянулись на улицы
Жители Краснодара часами ожидают очереди в поликлинику на улице
28 января жители Краснодара стали жаловаться на огромные очереди в поликлиниках: ждать приема приходится на улице.
Так, болеющие не могут попасть на прием в поликлиники № 9, 11, 12, 13, 17. Кое-где ожидающие даже соблюдают социальную дистанцию, но, судя по видео, далеко не везде.
В поликлинику № 11 даже вызвали подкрепление из-за конфликта между очередью ковидных больных и охраной.
Внутри оказывается не лучше, чем на улице, — там много людей и душно.
В поликлинике № 12 даже не успевают принять всех до конца рабочего дня. По словам очевидца, к закрытию поликлиники 31 января в очереди оставалось еще 15 человек.
Люди жалуются, что несколько дней не могут попасть к врачу, закрыть больничный не получается из-за сбоев в системе. А в поликлинике отвечают, что одного врача на всех не хватает: «больше не приходят на эту работу, никто из молодых не хочет идти».
Когда очередей нет, проблемы все равно находятся. В поликлинике № 16 рядом расположили кабинеты для приема нековидных больных и для сдачи теста на коронавирус.
Журналистка Юга.ру попыталась связаться с краевым Минздравом, но там ситуацию никак не прокомментировали.
Недавно Министерство здравоохранения выпустило памятку для тех, кто столкнулся с легкой формой коронавируса. В ведомстве отметили, что после получения положительного теста на ковид необходимо дистанционно проконсультироваться с медработником по номеру 122.
Напомним, на большие очереди и невозможность вызвать врача на дом краснодарцы обращали внимание еще в 2020 году — в первый год пандемии коронавируса. В октябре 2020 года Минздрав Кубани заявил, что в регионе не хватает тысячи врачей и 3,5 тыс. медработников. Для сравнения: в 2014 году нехватка составила 10 тыс. врачей и 18 тыс. медперсонала.
Журналистка Юга.ру узнала, что студентам факультета журналистики КубГУ предлагают стать волонтерами в медучреждениях края. Волонтеров просят оформлять документы, доставлять лекарства, измерять температуру в общественных местах, сопровождать людей в пунктах вакцинации. Студентам обещают выдать благодарственные письма за помощь.