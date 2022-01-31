Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае приблизилось к 2 тыс. человек

На Кубани коронавирусом заразились 1936 человек. Среди них есть пятимесячный ребенок

В Краснодарском крае 31 января зафиксировали 1936 человек, заболевших коронавирусом. Среди них 325 детей. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 95 лет.

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Случаи заражений по муниципалитетам: Краснодар — 964;

Сочи — 173;

Белореченский район — 101;

Новороссийск — 81;

Ленинградский район — 65;

Тихорецкий — 39;

Славянский — 38;

Курганинский — 35;

Кавказском и Кущевской районы — 34;

Мостовской район — 32;

Армавир — 29;

Анапа — 28;

Брюховецкий и Туапсинский районы — 27;

Темрюкский — 22;

Гулькевичский — 21;

Белоглинский — 18;

Горячий Ключ и Лабинский район — 15 жителей;

Абинский район — 14;

Усть-Лабинский район — 11;

Павловский и Красноармейский районы — 10;

Геленджик, Ейский, Староминской и Тимашевский районы — 9;

Калининский район — 8;

Новопокровский район — 7;

Приморско-Ахтарский район — 6;

Выселковский, Каневской, Крыловской, Новокубанский, Северский, Тбилисский районы — 4;

Успенский, Отрадненский районы — 3;

Динской, Кореновском и Крымский районы — 2. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в тяжелом состоянии на ИВЛ 102 жителя, на ЭКМО — 8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2466.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: Крым — 595;

Ростовская область — 2744;

Ставропольский край — 1451;

Севастополь — 442;

Дагестан — 550;

Кабардино-Балкарская Республика — 230;

Чеченская Республика — 374;

Северная Осетия — 196;

Адыгея — 247;

Ингушетия — 182;

Карачаево-Черкесская Республика — 228.

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