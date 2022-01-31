Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае приблизилось к 2 тыс. человек
На Кубани коронавирусом заразились 1936 человек. Среди них есть пятимесячный ребенок
В Краснодарском крае 31 января зафиксировали 1936 человек, заболевших коронавирусом. Среди них 325 детей. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 95 лет.
Случаи заражений по муниципалитетам:
- Краснодар — 964;
- Сочи — 173;
- Белореченский район — 101;
- Новороссийск — 81;
- Ленинградский район — 65;
- Тихорецкий — 39;
- Славянский — 38;
- Курганинский — 35;
- Кавказском и Кущевской районы — 34;
- Мостовской район — 32;
- Армавир — 29;
- Анапа — 28;
- Брюховецкий и Туапсинский районы — 27;
- Темрюкский — 22;
- Гулькевичский — 21;
- Белоглинский — 18;
- Горячий Ключ и Лабинский район — 15 жителей;
- Абинский район — 14;
- Усть-Лабинский район — 11;
- Павловский и Красноармейский районы — 10;
- Геленджик, Ейский, Староминской и Тимашевский районы — 9;
- Калининский район — 8;
- Новопокровский район — 7;
- Приморско-Ахтарский район — 6;
- Выселковский, Каневской, Крыловской, Новокубанский, Северский, Тбилисский районы — 4;
- Успенский, Отрадненский районы — 3;
- Динской, Кореновском и Крымский районы — 2.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в тяжелом состоянии на ИВЛ 102 жителя, на ЭКМО — 8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2466.
На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 595;
- Ростовская область — 2744;
- Ставропольский край — 1451;
- Севастополь — 442;
- Дагестан — 550;
- Кабардино-Балкарская Республика — 230;
- Чеченская Республика — 374;
- Северная Осетия — 196;
- Адыгея — 247;
- Ингушетия — 182;
- Карачаево-Черкесская Республика — 228.
По данным сайта стопкоронавирус.рф по состоянию на 28 января коллективный иммунитет составляет 64,4%. Полную вакцинацию прошли 79 млн 269 тыс. 115 человек.