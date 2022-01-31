Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае приблизилось к 2 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани коронавирусом заразились 1936 человек. Среди них есть пятимесячный ребенок

В Краснодарском крае 31 января зафиксировали 1936 человек, заболевших коронавирусом. Среди них 325 детей. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 95 лет.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Случаи заражений по муниципалитетам:

  • Краснодар — 964;
  • Сочи — 173;
  • Белореченский район — 101;
  • Новороссийск — 81;
  • Ленинградский район — 65;
  • Тихорецкий — 39;
  • Славянский — 38;
  • Курганинский — 35;
  • Кавказском и Кущевской районы — 34;
  • Мостовской район — 32;
  • Армавир — 29;
  • Анапа — 28;
  • Брюховецкий и Туапсинский районы — 27;
  • Темрюкский — 22;
  • Гулькевичский — 21;
  • Белоглинский — 18; 
  • Горячий Ключ и Лабинский район  — 15 жителей;
  • Абинский район — 14;
  • Усть-Лабинский район — 11;
  • Павловский и Красноармейский районы — 10;
  • Геленджик, Ейский, Староминской и Тимашевский районы —  9;
  • Калининский район — 8;
  • Новопокровский район — 7;
  • Приморско-Ахтарский район — 6;
  • Выселковский, Каневской, Крыловской, Новокубанский, Северский, Тбилисский районы — 4;
  • Успенский, Отрадненский районы — 3;
  • Динской, Кореновском и Крымский районы — 2.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в тяжелом состоянии на ИВЛ 102 жителя, на ЭКМО — 8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2466.  

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 595;
  • Ростовская область — 2744;
  • Ставропольский край — 1451;
  • Севастополь — 442;
  • Дагестан — 550;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 230;
  • Чеченская Республика — 374;
  • Северная Осетия — 196;
  • Адыгея — 247;
  • Ингушетия — 182;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 228.
  • © Статистика стопкоронавирус.рф
    © Статистика стопкоронавирус.рф

По данным сайта стопкоронавирус.рф по состоянию на 28 января коллективный иммунитет составляет 64,4%. Полную вакцинацию прошли 79 млн 269 тыс. 115 человек.

Вакцинация Здравоохранение Коронавирус Эпидемии

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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае приблизилось к 2 тыс. человек
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