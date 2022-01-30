В Сочи из-за шторма утонула яхта

Видимых пятен от разлива горюче-смазочных материалов на воде не обнаружили. На место выехали специалисты, чтобы поднять судно на сушу.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 30 января в Хостинском районе Сочи из-за шторма утонуло парусное моторное судно Hunter. Яхта принадлежит частному лицу.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за сильного снега. В администрации города-курорта рассказали, что за ночь в отдельных районах выпало более 20 см снега. Вечером 30 января и весь день 31 января ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Напомним, в начале января в Сочи затонула яхта. Из нее вылились нефтепродукты, и на хозяина завели дело об административном правонарушении.

Как писали Юга.ру, накануне в Анапе смерч вышел на берег и повредил постройки на набережной.