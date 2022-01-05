В морпорту Сочи затонула яхта

Днем 5 января на якорной стоянке морпорта в Сочи почти полностью затонула яхта

О случившемся рассказали очевидцы в местных пабликах. В телеграм-канале «Сочи онлайн» опубликовали видео, на котором видно затонувшую яхту. На кадрах видно только крышу судна.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что в момент происшествия пассажиров и экипажа на судне не было. В ведомстве назвали произошедшее «частичным притоплением».

Сейчас специалисты занимаются поднятием яхты. На месте выставили боновые заграждения. Причина потопления уточняется. Для уточнения обстановки к месту направили оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона.