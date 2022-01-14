В Сочи из затонувшей яхты в море вылились нефтепродукты
В Сочи против владельца затонувшей яхты возбудили дело об административном правонарушении из-за утечки с судна нефтепродуктов
Напомним, в морпорту Сочи 5 января почти полностью затонула яхта. В момент случившегося пассажиров на судне не было. На месте выставили боновые заграждения.
В тот же день в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сообщили, что в воду попали нефтепродукты. На место выехали специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений и отобрали пробы морской воды.
В отношении собственника яхты возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение). Проводится административное расследование.
Напомним, в сентябре разлив нефти из судна произошел в Туапсе. Виновных обещали наказать. Летом экологическая катастрофа произошла из-за разлива нефти в Новороссийске. Площадь загрязнения составила 94 кв. км, вылилось не менее 100 тонн нефти. Пятно добралось до Абрау-Дюрсо.