В Сочи из затонувшей яхты в море вылились нефтепродукты

В Сочи против владельца затонувшей яхты возбудили дело об административном правонарушении из-за утечки с судна нефтепродуктов

Напомним, в морпорту Сочи 5 января почти полностью затонула яхта. В момент случившегося пассажиров на судне не было. На месте выставили боновые заграждения.

В тот же день в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сообщили, что в воду попали нефтепродукты. На место выехали специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений и отобрали пробы морской воды.