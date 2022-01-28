В центре Краснодара из-за ДТП остановились трамваи
28 января из-за аварии в районе «Центра города» в Краснодаре остановились трамваи
28 января около 17:40 в Краснодаре рядом с остановкой «Центр города» на улице Коммунаров произошло ДТП. На кадрах с места происшествия видно, что машина заехала на трамвайные рельсы.
Как скоро трамваи возобновят движение, пока неизвестно.
Напомним, 25 января в Краснодаре машина проломила ограждение перед трамвайными путями.
Как писали Юга.ру, Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев. Также КТТУ заявило, что обновление общественного транспорта стоит 14 млрд рублей.