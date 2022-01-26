В Краснодаре автомобиль сломал ограждение перед трамвайными рельсами

Краснодарский край

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  • © Фото телеграм-канала «Телетайп Краснодара», t.me/tipichkras
    © Фото телеграм-канала «Телетайп Краснодара», t.me/tipichkras

25 января в Краснодаре трамваи остановились на 48 минут из-за ДТП

Как сообщили в пресс-службе МВД, 25 января в 18:40 автомобиль Toyota Corolla наехал на дорожное ограждение. Машина двигалась по улице Калинина со стороны Тургенева. 

ДТП произошло, потому что водитель другой машины, Lada Granta, не пропустил Toyota на перекрестке с улицей Передерия. В аварии никто не пострадал.

В пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления рассказали, что движение трамваев из-за происшествия остановилось на 48 минут.

Как писали Юга.ру, в конце декабря в Краснодаре водитель Nissan не уступил Toyota, и обе машины проломили стену дома на глазах хозяйки. А 21 января в городе разбился электрокар Tesla, которому не уступил дорогу водитель Reno Logan. 12 января в Армавире столкнулись две иномарки, в результате погиб 4-летний ребенок.

ДТП Краснодар Трамвай

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В Краснодаре автомобиль сломал ограждение перед трамвайными рельсами
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