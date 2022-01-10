Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев. Когда именно начнут закупать новый транспорт, не уточняют

Краснодар получит из краевого бюджета 1 млрд рублей на обновление трамвайного парка. Также власти региона заговорили о «кардинальном улучшении работы общественного транспорта»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в бюджет Краснодара направят 1 млрд рублей. Деньги пойдут на обновление трамвайного парка. Среди прочих задач он назвал необходимость «кардинального улучшения работы общественного транспорта города, строительство новых трамвайных линий», чтобы покрыть потребности растущего города.

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Кондратьев также добавил, что «Краснодар должен стать ключевым драйвером экономического роста Кубани». Для этого чиновники собираются разработать план «по реализации экономического потенциала города с учетом ключевых показателей». В него войдут данные по объему инвестиций на душу населения, количеству новых рабочих мест, вкладу города в консолидированный бюджет региона.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что закупка новых вагонов в Краснодар продолжится, как и строительство новых трамвайных линий. Сейчас в Краснодаре на маршруты выходит 228 вагонов, 103 из них — закуплены с 2019 по 2021 год.

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