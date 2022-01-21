КТТУ заявило, что обновление краснодарского общественного транспорта стоит 14 млрд рублей
Полное обновление муниципального общественного транспорта в Краснодаре оценили в 14 млрд рублей
Сейчас в Краснодаре эксплуатируется 641 единица муниципального транспорта. Это 324 трамвая, 187 троллейбусов и 130 автобусов. При этом средний возраст трамваев составляет 21,5 года.
По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, обновление парка стоит около 13-14 млрд рублей. Заменить такой объем транспорта единоразово не получится.
«Сегодня трамвай — самый востребованный вид транспорта среди пассажиров. За три года было закуплено 103 новых трамвайных вагона — это самое масштабное обновление за всю историю КТТУ. На сегодня требуется замена еще 184 трамвайных вагонов, что составляет 57% от общего количества трамваев», — добавил Грачев.
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Потребность в трамваях в городе стала в два раза выше, чем может обеспечить предприятие. Это происходит из-за строительства новых районов. Так, на новой трамвайной линии по улице Московской ежедневно будут эксплуатироваться 14 вагонов. На линии будут курсировать трамваи № 8, 15, 21 и 22.
Кроме того, в замене нуждается еще 53% автобусов и 73% троллейбусов. Как рассказал Грачев, средний возраст краснодарского троллейбуса составляет 16,5 лет, а автобуса — 6,5.
Напомним, Юга.ру писали, что Краснодару хотят выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев для кардинального улучшения работы общественного транспорта. Когда это будет — не уточнили.