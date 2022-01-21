КТТУ заявило, что обновление краснодарского общественного транспорта стоит 14 млрд рублей

Сейчас в Краснодаре эксплуатируется 641 единица муниципального транспорта. Это 324 трамвая, 187 троллейбусов и 130 автобусов. При этом средний возраст трамваев составляет 21,5 года.

По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, обновление парка стоит около 13-14 млрд рублей. Заменить такой объем транспорта единоразово не получится.

«Сегодня трамвай — самый востребованный вид транспорта среди пассажиров. За три года было закуплено 103 новых трамвайных вагона — это самое масштабное обновление за всю историю КТТУ. На сегодня требуется замена еще 184 трамвайных вагонов, что составляет 57% от общего количества трамваев», — добавил Грачев.