В мэрии рассказали, какие улицы хотят отремонтировать в Пашковке в 2022 году

Пресс-служба мэрии Краснодара 3 сентября опубликовала список объектов, которые планируется отремонтировать в Пашковском микрорайоне в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Первый пункт в списке — улица имени Бершанской. Согласно нацпроекту планируется капитально обновить два ее отрезка: в самом начале (порядка 750 м от ул. Трамвайной до ул. Шевченко) и в самом конце (1200 м от ул. 8-го Марта до автомагистрали «Дон»).

Также планируется привести в порядок улицу имени Ярославского — на всем её протяжении (2,37 км). «Это одна из магистральных улиц микрорайона, и жители неоднократно обращались к нам — просили привести ее в порядок», — говорит Евгений Беляков, замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Отметим, что эта улица названа не в честь города Ярославль, а в честь Емельяна Ярославского (настоящее имя — Миней Губельман) — главного идеолога антирелигиозной политики в СССР. Поэтому на одном из своих кварталов, примыкающем к Свято-Вознесенскому храму, улица носит другое название — Церковная.

Также напомним, что в Краснодаре в данный момент близится к концу реконструкция улицы Черкасской. А вот ремонт улицы КИМ недавно продлили еще на полтора месяца.