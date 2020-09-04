В краснодарских микрорайонах ХБК и КСК до 2022 года появятся два детсада и сквер
Власти Краснодара 4 сентября рассказали о планах благоустройства микрорайонов ХБК и КСК до 2022 года
Детские сады
До конца 2020 году на улице Молодежная, 2 планируют завершить капитальный ремонт в двухэтажном здании детского сада. Оно станет дополнительным корпусом сада № 138. Также на улице Старокубанской, 128 уже зарезервировали земельный участок для детсада на 180 мест. К проектированию хотят приступить в 2021 году.
Дороги
В 2021 году планируют отремонтировать:
- улицу Волжскую от Новороссийской до Селезнева;
- улицу Бородина от Ялтинской до Волжской;
- улицу Селезнева от Новороссийской до Трамвайной;
- улицу Лизы Чайкиной от Новороссийской до Сормовской;
- улицу Симферопольскую от Горького до Новороссийской;
- улицу Дежнева от Новороссийской до 2-й Заречной.
В 2022 году хотят отремонтировать улицу Новгородскую от переулка Уральского до Ялтинской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, после оформления документов и решения вопросов о финансировании планируют начать строительство дороги по улице 4-й проезд Тихорецкий от Тихорецкой до Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) — она станет частью нового транспортного коридора. Сейчас проектируется автомагистраль, которая свяжет улицы Тихорецкую, Володарского и трассу М4 «Дон» со строительством подъезда к международному аэропорту Краснодар.
Зеленые зоны
В 2021–2022 году планируют капитально отремонтировать сквер имени Гатова на пересечении улиц Селезнева и Стасова. Кроме того, на месте снесенного аварийного дома на улице Новороссийской, 176 появится новый сквер «Новороссийский». Участок уже расчистили, а департамент архитектуры завершил разработку эскизного проекта.
Напомним, ранее власти Краснодара рассказали, что планируют сделать за два года в Юбилейном, Фестивальном, Комсомольском микрорайонах, на Гидрострое и Черемушках.