Дом архитектора Косякина в Краснодаре выставили на торги
Фонд государственного имущества выставил на торги объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой архитектора А.П. Косякина»
Ранее Юга.ру писали, что дом Косякина, который находится на улице Кондратенко, 13, построили более 100 лет назад. С 2016 года дом пытались изъять у прошлого собственника — ООО «КорИнвест». В феврале 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края изъял имущество для его продажи на публичных торгах. После изъятия было возбуждено уголовное дело о разрушении дома архитектора.
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В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому департамент имущества вправе выставить дом на торги, чтобы найти нового собственника. Отметим, что новый собственник должен будет вложить в реставрацию памятника культуры 26 млн рублей.
27 января на сайте фонда госимущества Краснодарского края появилось уведомление о продаже дома Косякина. В извещении говорится, что двухэтажный дом выставлен одним лотом с начальной ценой 4 млн 990 тыс. рублей, каждый шаг аукциона — 249 тыс. 500 рублей. Аукцион проведет департамент имущественных отношений Краснодарского края 2 марта 2022 года.