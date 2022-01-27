Дом архитектора Косякина в Краснодаре выставили на торги

Ранее Юга.ру писали, что дом Косякина, который находится на улице Кондратенко, 13, построили более 100 лет назад. С 2016 года дом пытались изъять у прошлого собственника — ООО «КорИнвест». В феврале 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края изъял имущество для его продажи на публичных торгах. После изъятия было возбуждено уголовное дело о разрушении дома архитектора.