Власти Кубани снова подали в суд на владельца дома архитектора Косякина, который хотят изъять

Администрация Краснодарского края подала иск к ООО «КорИнвест» в краевой Арбитражный суд об изъятии объекта культурного наследия «Дом жилой архитектора А.П. Косякина»

Как сообщали Юга.ру, власти города в лице управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края подавали такой же иск еще в ноябре 2016 года. Однако тогда арбитраж отказал в иске, так как «ООО "КорИнвест" продало ООО "Инвестиционная Компания "Кэпитал-Парк" недвижимое имущество, в том числе спорный объект, а также земельный участок занятый данным объектом», то есть ответчик не являлся собственником объекта. При этом суд согласился с тем, что дом находится в неудовлетворительном состоянии, владелец нарушает требования, связанные с владением объектом культурного наследия.

В конце мая состоялось первое заседание рабочей группы по изучению состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснодара. Члены группы обсудили 26 проблемных зданий, которые попали в «красную зону» по итогам мониторинга ОНФ. По словам депутата Госдумы, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко, решение о подаче иска в суд было принято по итогам этого заседания.

Однако новый иск вновь подан к ООО «КорИнвест». Костенко пояснила, что сделка о продаже дома была признана ничтожной.

«В 2016 году ООО "КорИнвест" пыталось избавиться от памятника архитектуры, продав его ООО "Инвестиционная Компания "Кэпитал-Парк" в числе других малозначащих объектов. Однако Арбитражный суд по иску управления госохраны объектов культурного наследия признал сделку недействительной и обязал покупателя вернуть "Дом жилой архитектора А.П. Косякина" прежнему владельцу, так как в договор между указанными юридическими лицами не было включено условие об обязанности нового собственника выполнить утвержденное в отношении продаваемого объекта культурного наследия охранное обязательство, что автоматически делает указанную сделку ничтожной, согласно ФЗ "Об объектах культурного наследия народов РФ"», — отметила Костенко.

По ее словам, что с тех пор никаких действий со стороны собственника по приведению памятника в порядок, несмотря на регулярные предписания управления, не предпринималось.

Она добавила, что одновременно просит ГУ МВД по Краснодарскому краю провести проверку на наличие в действиях руководства «КорИнвест» уголовного преступления в отношении памятника архитектуры. Согласно УК, нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия РФ, включенных в Единый государственный реестр, влечет ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет либо штрафа до 1 млн рублей.

Дом известного краснодарского архитектора Александра Косякина на улице Кондратенко, 13 был построен более 100 лет назад. При проведении мониторинга состояния объектов культурного наследия Краснодара активисты ОНФ и эксперты отметили, что он находится практически на грани исчезновения.