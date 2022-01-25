Хлебозавод депутатки от «Единой России» предложил покупателям «блокадный хлеб» за 52 рубля, но потом решил раздать тысячу порций бесплатно

«Геленджикский хлебозавод» предложил покупателям хлеб «Блокадный». Об этом компания сообщила в своем инстаграме, указав, что хлеб можно будет приобрести с 25 по 27 января в магазинах фирменной сети. Цену указали в комментариях — 52 рубля, но к моменту этой публикации уже удалили.

«Геленджикский хлебозавод», он же «Хлеб-Сервис», принадлежит Татьяне Рой — депутатке краевого Заксобрания от «Единой России».

Акцию приурочили к годовщине освобождения блокадного Ленинграда, жителям которого по карточкам выдавали 125 грамм хлеба на день. Также в инстаграме указали, что технологи завода «восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена». Позже фразу заменили на «технологи разработали максимально приближенную рецептуру хлеба, который ели жители осажденного Ленинграда».