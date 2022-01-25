В Геленджике хлебозавод кубанской депутатки решил продавать «блокадный хлеб» по восстановленному рецепту, но одумался
Хлебозавод депутатки от «Единой России» предложил покупателям «блокадный хлеб» за 52 рубля, но потом решил раздать тысячу порций бесплатно
«Геленджикский хлебозавод» предложил покупателям хлеб «Блокадный». Об этом компания сообщила в своем инстаграме, указав, что хлеб можно будет приобрести с 25 по 27 января в магазинах фирменной сети. Цену указали в комментариях — 52 рубля, но к моменту этой публикации уже удалили.
«Геленджикский хлебозавод», он же «Хлеб-Сервис», принадлежит Татьяне Рой — депутатке краевого Заксобрания от «Единой России».
Акцию приурочили к годовщине освобождения блокадного Ленинграда, жителям которого по карточкам выдавали 125 грамм хлеба на день. Также в инстаграме указали, что технологи завода «восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена». Позже фразу заменили на «технологи разработали максимально приближенную рецептуру хлеба, который ели жители осажденного Ленинграда».
Воспоминания об оккупации Краснодара:
«В продолжение челленджа ждём от столовых СССР мэра Богодистова восстановления рецептуры баланды из ГУЛАГа», — иронизируют пользователи соцсетей.
Отметим, что строгого рецепта блокадного хлеба не существует, так как в него добавляли все, что могли найти. Как рассказали «Известиям» сотрудники Музея истории Санкт-Петербурга, блокадный хлеб состоял из жмыха, отрубей, мучной пыли, лузги, сосновой коры и гидроцеллюлозы. Один из комментаторов записи о новинке хлебозавода предложил другой рецепт, который мог включать хвою и лебеду.
Узнать, соответствует ли предложение «Геленджикского хлебозавода» оригинальному рецепту, журналистке Юга.ру не удалось: состав хлеба в компании не рассказали. Зато пост в инстаграме обновили — тысячу пайков решили раздать бесплатно на главной площади города.
В отредактированном посте хлебозавод отметил, что хлеб исключили из ассортимента сети по жалобам жителей и гостей Геленджика, чтобы не оскорблять чувства людей, перенесших блокаду.
Напомним, в 2020 году Кубань присоединилась к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Тогда же керченские чиновники подарили хлеб блокадникам, и глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал их уволить.