Жителям Кубани раздадут «блокадный хлеб» в память о подвиге жителей Ленинграда

Акция впервые пройдет во всех муниципалитетах региона и страны с 18 по 27 января в память о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду в Великую Отечественную войну. Она приурочена к Году памяти и славы, которым объявлен 2020 год.

В крупных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах края волонтеры раздадут куски хлеба весом 125 граммов — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба во время блокады. Изначально паек предполагал целую буханку хлеба, но его пришлось сокращать. В зимнее время, когда Ладога замерзала, прямо по речному льду прокладывали трассу для доставки продовольствия в город — «Дорогу жизни». Ее постоянно бомбили и обстреливали с воздуха, но машины не прекращали идти вперед и доставлять в город продукты. В ходе акции волонтеры также раздадут информационные листовки о прорыве блокады.

«Многие из ленинградцев сохранили кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных днях. Сегодня этот хлеб стал для нас символом мужества обычных людей и стойкости человеческого духа», — отметили организаторы акции.