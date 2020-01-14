Жителям Кубани раздадут «блокадный хлеб» в память о подвиге жителей Ленинграда
Краснодарский край присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
Акция впервые пройдет во всех муниципалитетах региона и страны с 18 по 27 января в память о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду в Великую Отечественную войну. Она приурочена к Году памяти и славы, которым объявлен 2020 год.
В крупных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах края волонтеры раздадут куски хлеба весом 125 граммов — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба во время блокады. Изначально паек предполагал целую буханку хлеба, но его пришлось сокращать. В зимнее время, когда Ладога замерзала, прямо по речному льду прокладывали трассу для доставки продовольствия в город — «Дорогу жизни». Ее постоянно бомбили и обстреливали с воздуха, но машины не прекращали идти вперед и доставлять в город продукты. В ходе акции волонтеры также раздадут информационные листовки о прорыве блокады.
«Многие из ленинградцев сохранили кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных днях. Сегодня этот хлеб стал для нас символом мужества обычных людей и стойкости человеческого духа», — отметили организаторы акции.
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27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в образовательных учреждениях региона пройдет всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», на котором учащиеся смогут больше узнать о событиях тех лет, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Напомним, блокада северной столицы длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 млн человек, и почти все из них от голода. Сейчас на Кубани проживает 374 блокадника.
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