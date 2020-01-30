Керченские чиновники подарили блокадникам хлеб. Аксенов потребовал уволить их

После критики в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов потребовал «принять жесткие меры» в отношении чиновников и депутатов горсовета Керчи, которые подарили блокадникам хлеб

27 января на сайте горсовета появилось сообщение о том, что глава Керчи Майя Хужина с депутатами поздравили 11 блокадников и подарили им городские награды и символический хлеб, который те «принимали с особым трепетом». Пользователи соцсетей раскритиковали этот жест и то, что выпечку и медали пожилым людям вручали женщины в шубах.

30 января глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал пост на своей странице «ВКонтакте», в котором назвал ситуацию унизительной.

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо», — заявил Аксенов.

Он сообщил, что 31 января Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии "Единая Россия"», — подчеркнул Аксенов.

В горсовете Керчи ранее удивились такой реакции. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова пояснила радиостанции «Говорит Москва», что ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы.

«Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — рассказала Ушакова.

Она также объяснила, что чиновницы на фото стоят в шубах, так как им некогда было раздеться — они спешили.

«Мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы. Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен», — добавила Ушакова.