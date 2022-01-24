Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за непогоды
Международный аэропорт Краснодара 24 января временно закрыли из-за снегопада
В Краснодаре 24 января из-за ливневого снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетной полосе до 12:00 закрыли международный аэропорт.
Сейчас в аэропорту задержали 32 рейса, отменили 13. Еще 11 самолетов приземлились на запасных аэродромах.
Ранее аэропорт закрывали до 2:00, но потом продлили закрытие. Работу восстановили только в 6:00.
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