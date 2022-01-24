Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за непогоды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодар им. Екатерины II
    © Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодар им. Екатерины II

Международный аэропорт Краснодара 24 января временно закрыли из-за снегопада

В Краснодаре 24 января из-за ливневого снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетной полосе до 12:00 закрыли международный аэропорт.

Сейчас в аэропорту задержали 32 рейса, отменили 13. Еще 11 самолетов приземлились на запасных аэродромах.

Ранее аэропорт закрывали до 2:00, но потом продлили закрытие. Работу восстановили только в 6:00.

Аэропорты Краснодар

Новости

В Краснодарском крае и Адыгее без электричества остались 33 тыс. человек
В Краснодаре из-за снега деревья падают на дороги, машины и тротуары
На трассе А-147 Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за обрушившейся дороги
В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев, а автобусы приходится толкать пассажирам
Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за непогоды
В Краснодаре спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома

Лента новостей

На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней
Сегодня, 09:10
На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
20 января, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
«Картина малорадостная»
Вчера, 08:00
«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Реклама на сайте