Команда Навального опубликовала новые фото дворца под Геленджиком

Напомним, год назад ютуб-канал политика Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце» в селе Прасковеевка. Комплекс еще называют «дворцом Путина». Стоимость строительства оценивают в 100 млрд рублей. Вся резиденция находится на участке площадью 68 га. Подробнее об этом можно прочитать здесь .

25 января президент России Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. «Ничего из того, что там указано в качестве собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал Путин.

Позже российский бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца. На вопрос, почему бизнесмен рассказал о проекте в Геленджике только сейчас, он ответил, что так вышло из-за человеческого фактора.