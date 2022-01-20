Команда Навального опубликовала новые фото дворца под Геленджиком
Сотрудники ликвидированного ФБК* Мария Певчих и Георгий Албуров выпустили вторую часть расследования о дворце под Геленджиком
Напомним, год назад ютуб-канал политика Алексея Навального опубликовал расследование о «дворце» в селе Прасковеевка. Комплекс еще называют «дворцом Путина». Стоимость строительства оценивают в 100 млрд рублей. Вся резиденция находится на участке площадью 68 га. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
25 января президент России Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. «Ничего из того, что там указано в качестве собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал Путин.
Позже российский бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца. На вопрос, почему бизнесмен рассказал о проекте в Геленджике только сейчас, он ответил, что так вышло из-за человеческого фактора.
20 января 2022 года Мария Певчих и Георгий Албуров показали фотографии из предполагаемой спальни дворца, музыкальной комнаты, бассейна, возможной кальянной и других комнат здания. Все фото выгружены в архив. Посмотреть их можно по ссылке. На фото видны интерьеры, украшенные колоннами, фресками, лепниной и деревом. Также опубликованы фотографии тех мест, которые в первой части расследования представлены в виде визуализации.
*— ФБК — иноагент, признан экстремистской и запрещенной организацией в Российской Федерации.