Молодые специалисты из Белореченска стали лучшими в команде «ЕвроХима» за 2021 год

В Сочи прошел ежегодный слет молодых специалистов «ЕвроХима», который собрал 150 лучших молодых профессионалов со всей страны

В 2020 году слет провели онлайн, но на этот раз молодое поколение сотрудников «ЕвроХима» получило возможность пообщаться лично, обменяться опытом и познакомиться с руководителями.

Слет молодых специалистов — коммуникационная площадка для молодых профессионалов, которые только начинают свой карьерный путь в минерально-химической компании «ЕвроХим». На повестке делового форума — выступление топ-менеджмента, панельная дискуссия с руководством компании, сессии вопросов и ответов, тематические мастер-классы и круглые столы.

Ключевое мероприятие форума — научно-техническая конференция. В этом году свои проекты представили 19 молодых специалистов из Бельгии, Бразилии, Литвы, Казахстана и России. В тройке победителей — «Ковдорский ГОК», «ЕвроХим-Каратау» и «ЕвроХим-Проект».