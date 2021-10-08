Молодые специалисты из Белореченска стали лучшими в команде «ЕвроХима» за 2021 год
В Сочи прошел ежегодный слет молодых специалистов «ЕвроХима», который собрал 150 лучших молодых профессионалов со всей страны
В 2020 году слет провели онлайн, но на этот раз молодое поколение сотрудников «ЕвроХима» получило возможность пообщаться лично, обменяться опытом и познакомиться с руководителями.
Слет молодых специалистов — коммуникационная площадка для молодых профессионалов, которые только начинают свой карьерный путь в минерально-химической компании «ЕвроХим». На повестке делового форума — выступление топ-менеджмента, панельная дискуссия с руководством компании, сессии вопросов и ответов, тематические мастер-классы и круглые столы.
Ключевое мероприятие форума — научно-техническая конференция. В этом году свои проекты представили 19 молодых специалистов из Бельгии, Бразилии, Литвы, Казахстана и России. В тройке победителей — «Ковдорский ГОК», «ЕвроХим-Каратау» и «ЕвроХим-Проект».
Еще одно значимое событие слета — подведение итогов работы советов молодых специалистов в течение года. По оценке жюри, в 2021 году лучшими стали молодые профессионалы из «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения».
В течение года в рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХим» белореченские волонтеры провели ряд социальных волонтерских акций: приводили в порядок городские парки и улицы, помогали пенсионерам и ветеранам войны, чистили снег, организовали детские праздники, экскурсии для школьников и многое другое.
А куратор молодых специалистов Виктория Токарева, контролер качества Испытательного центра Мария Ефимкина и председатель Совета молодых специалистов, инженер по защите информации цеха КИПиА Владимир Бородаев получили награды за активную жизненную позицию и преданность бренду «ЕвроХим».
В конце августа Юга.ру писали о том, что представители «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» победили в V Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. В число лучших вошел дизайн-проект благоустройства площади им. 50-летия Советской власти в Белореченске. Теперь центральную площадь возле городского автовокзала полностью реконструируют на средства полученного гранта.
Это стало настоящим подарком городу и компании, которая несколькими днями ранее отметила свое 20-летие, объединив этот праздник с Днем города Белореченска.