«ЕвроХим-БМУ» займется благоустройством главной площади Белореченска

Теперь центральную площадь возле городского автовокзала полностью реконструируют в соответствии с проектом на грант за победу в конкурсе. Юга.ру уже писали , какой дизайнеры видят площадь в будущем и как планируют превратить ее в визитную карточку города.

Результаты объявили 26 августа на форуме «Среда для жизни: город и вода».

Предприятие «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» стало победителем V Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. В число лучших вошел дизайн-проект благоустройства площади им. 50-летия Советской власти в Белореченске. Его разработали в Агентстве развития городской среды «ГороДА» .

В августе «ЕвроХим» отметил 20-летие торжественными мероприятиями в Белореченске. Еще в прошлом году компания запустила социальный проект «20 добрых дел «ЕвроХима» в честь юбилея. Сотрудники предприятий в разных городах помогают ветеранам, обеспечивают школы, спортивные секции, детские дома, больницы и дома престарелых необходимым оборудованием.

«Благоустройство центральной площади Белореченска станет еще одним добрым делом и хорошим подарком всем жителям города на 20-летие компании», — подчеркнули в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».