«ЕвроХим» поддерживает социальные программы регионов

Компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко представила на международной конференции в ООН в Женеве социальные проекты, реализуемые в городах присутствия

Стартовые чтения о развитии российских регионов и роли крупных компании состоялись в Женеве на Международной конференции по развитию многостороннего сотрудничества в области Целей устойчивого развития (ЦУР). Конференция организована Постоянным представительством России при отделении ООН в Женеве и благотворительным фондом «Культурные сезоны». Были названы лучшие практики по интеграции Целей устойчивого развития в местные социальные организации, главные направления, тренды корпоративных социальных программ. В роли ведущего выступила президент фонда «Культурные сезоны» Эльмира Щербакова.

«Обсуждаемые на первых «Женевских чтениях» темы важны и актуальны для ускорения социального развития регионов России», — подчеркнул в своем выступлении представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В Краснодарском крае ЕвроХим-Белореченские Минудобрения поддержала социальный проект по благоустройству центральной площади в Белореченске. Концепция подразумевает взаимодействие трех площадей: Музыкальной площади, Партера, Ярмарочной аллеи. Цель проекта — найти баланс между открытым пространством, объектами и точками притяжения. Декорации проекта основаны на образах Белой реки и ее преобразовании в млечный путь. В визуале также присутствует тема курганов и Белореченской культуры.

Как ранее сообщали Юга.ру, «ЕвроХим» победил на всероссийском конкурсе волонтерских программ.