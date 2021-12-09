«ЕвроХим» поддерживает социальные программы регионов

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «ЕвроХим»
    © Изображение пресс-службы «ЕвроХим»

Компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко представила на международной конференции в ООН в Женеве социальные проекты, реализуемые в городах присутствия

Стартовые чтения о развитии российских регионов и роли крупных компании состоялись в Женеве на Международной конференции по развитию многостороннего сотрудничества в области Целей устойчивого развития (ЦУР). Конференция организована Постоянным представительством России при отделении ООН в Женеве и благотворительным фондом «Культурные сезоны». Были названы лучшие практики по интеграции Целей устойчивого развития в местные социальные организации, главные направления, тренды корпоративных социальных программ. В роли ведущего выступила президент фонда «Культурные сезоны» Эльмира Щербакова. 

«Обсуждаемые на первых «Женевских чтениях» темы важны и актуальны для ускорения социального развития регионов России», — подчеркнул в своем выступлении представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. 

В Краснодарском крае ЕвроХим-Белореченские Минудобрения поддержала социальный проект по благоустройству центральной площади в Белореченске. Концепция подразумевает взаимодействие трех площадей: Музыкальной площади, Партера, Ярмарочной аллеи. Цель проекта — найти баланс между открытым пространством, объектами и точками притяжения. Декорации проекта основаны на образах Белой реки и ее преобразовании в млечный путь. В визуале также присутствует тема курганов и Белореченской культуры. 

Как ранее сообщали Юга.ру, «ЕвроХим» победил на всероссийском конкурсе волонтерских программ.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность Социальные программы Экономика

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