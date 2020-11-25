«ЕвроХим» победил на всероссийском конкурсе волонтерских программ

Так жюри конкурса отметило разнообразные волонтерские программы «ЕвроХим», которые проводились в 2020 году. Прежде всего это многочисленные волонтерские акции, которые в связи с пандемией молодые добровольцы осуществляют в регионах присутствия компании.

Организация волонтерского движения #МыВместеЕвроХим, действующего совместно с участниками Всероссийской акции взаимопомощи Общероссийского народного фронта (ОНФ), стала одним из важнейших направлений деятельности единого оперативного штаба компании. Во всех городах, где расположены предприятия «ЕвроХима», волонтеры передают и доставляют в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения сотни тысяч перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, а также респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства. В городе Ковдор Мурманской области по просьбе районных властей приобретен специальный автомобиль, который дезинфицирует улицы города. Дезинфекцией и очисткой общественных пространств занимается и специальная установка высокого давления, приобретенная «ЕвроХимом» для Невинномысска в Ставропольском крае.

Помощь волонтеров «ЕвроХима» была признана Общественной палатой РФ одной из лучших социальных практик среди российских компаний в условиях пандемии. Также за бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе компания «ЕвроХим» получила почетную грамоту от президента РФ.

«ЕвроХим» развивает волонтерские проекты и по другим социальным направлениям. Так, в Ковдоре и Котельниково (Волгоградская область) реализуют социальные проекты по созданию и развитию собственных территориальных брендов «Ковдор — столица Гипербореи» и «Котельниково — земля героев». Они стали платформами для волонтерских акций и партнерства с участием местных активистов, предпринимателей и властей на основе объединяющей идеи, связанной с местным культурно-историческим наследием. Празднование Гиперборейского Нового года стало лауреатом Russian Event Awards 2020 как лучшее в РФ туристическое событие в области культуры.

Как сообщали Юга.ру, в мае ООО работники «Юг — Сервис» собрали более 1,9 тыс. продуктовых наборов общим весом более 13 тонн, а специалисты «ЕвроХима» передали их 300 многодетным семьям и пенсионерам. В начале ноября сотрудники компании раздали маски на улицах Белореченска. А 9 ноября «ЕвроХим» организовал очередную поставку средств индивидуальной защиты в Белореченскую ЦРБ. Медикам передали 1 тыс. защитных костюмов, а также бахилы, перчатки и респираторы.