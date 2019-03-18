В Краснодаре в луже утонула машина такси

В Краснодаре на улице Тополиной 18 марта машина такси утонула в луже

Фотографию опубликовали очевидцы на странице «Автомобильный Краснодар» в инстаграме. На кадрах видно, как машина «Яндекс.Такси» почти полностью ушла под воду. Водителю пришлось раздеться, чтобы зайти в воду и прицепить трос, на котором пытались вытащить автомобиль.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Краснодаре на затопленной улице Новороссийской автомобиль провалился в яму. Водитель не заметил ее из-за большой лужи.

В 2018 году в центре Ростова-на-Дону внедорожник попал в метровую яму.