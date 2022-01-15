Like Nastya. Семилетняя уроженка Туапсе заработала за год 28 млн. долларов

14 января сайт авторитетного американского издания об экономике Forbes опубликовал ежегодный рейтинг YouTube-блогеров, заработавших больше всех в 2021 году. Это десять аккаунтов, которые ведут в общей сложности пятнадцать человек (у одного из высокорейтинговых аккаунтов двое постоянных ведущих, а еще у одного сразу пятеро).

В 2020 году аккаунт Насти, который называется Like Nastya, тоже вошел в топ-10, а первый раз она оказалась в этом же рейтинге в 2019 году, сразу попав на третье место с доходом 18 млн. долларов.

В 2021 году она поднялась с седьмого на шестое место в рейтинге, заработала почти на 10 млн. долларов больше и оказалась единственной девочкой в списке. Остальные высокооплачиваемые ютуберы — парни и мужчины. Кстати, по количеству подписчиков Настя среди других участников рейтинга вторая, их больше только у лидера Mr.Beast.

Лидирует в списке Джимми Дональдсон, ведущий аккаунта Mr.Beast, по данным Forbes за 2021 год он заработал 54 млн. долларов. На втором месте боец ММА Джейк Пол и его 45 млн., на третьм — Markiplier с доходом 38 млн. долларов.

Второй ребенок в этом рейтинге, Райан Каджи, опустился с прошлогоднего первого места на седьмое.