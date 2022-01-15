Like Nastya. Семилетняя уроженка Туапсе заработала за год 28 млн. долларов
Уроженка Туапсе Настя Радзинская заработала за 2021 год 28 млн. долларов с помощью YouTube-аккаунта Like Nastya
14 января сайт авторитетного американского издания об экономике Forbes опубликовал ежегодный рейтинг YouTube-блогеров, заработавших больше всех в 2021 году. Это десять аккаунтов, которые ведут в общей сложности пятнадцать человек (у одного из высокорейтинговых аккаунтов двое постоянных ведущих, а еще у одного сразу пятеро).
В 2020 году аккаунт Насти, который называется Like Nastya, тоже вошел в топ-10, а первый раз она оказалась в этом же рейтинге в 2019 году, сразу попав на третье место с доходом 18 млн. долларов.
В 2021 году она поднялась с седьмого на шестое место в рейтинге, заработала почти на 10 млн. долларов больше и оказалась единственной девочкой в списке. Остальные высокооплачиваемые ютуберы — парни и мужчины. Кстати, по количеству подписчиков Настя среди других участников рейтинга вторая, их больше только у лидера Mr.Beast.
Лидирует в списке Джимми Дональдсон, ведущий аккаунта Mr.Beast, по данным Forbes за 2021 год он заработал 54 млн. долларов. На втором месте боец ММА Джейк Пол и его 45 млн., на третьм — Markiplier с доходом 38 млн. долларов.
Второй ребенок в этом рейтинге, Райан Каджи, опустился с прошлогоднего первого места на седьмое.
Настя Радзинская родилась в Туапсе. Врачи диагностировали у нее ДЦП и говорили, что девочка никогда не сможет говорить. В 2016 году родители начали снимать на YouTube видео о ней. Сейчас Настя вместе с родителями ведет несколько блогов для детской аудитории. В 2018 году семья Радзинских переехала в США.
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Канал Like Nastya посвящен жизни самой Насти, ее семьи и друзей, в игровой форме рассказывает о том, как правильно себя вести в разных жизненных ситуациях, напоминает о правилах гигиены и безопасности. Вместе с Настей в кадре чаще всего ее папа, который часто играет разные роли, а также животные и подруги. Кроме того, девочка путешествует, выпускает игрушки, танцует и поет.
Стоит отметить, что доходы участников рейтинга не обязательно в полном объеме получены непосредственно с платформы YouTube. Например, Джейк Пол в основном зарабатывает своей спортивной карьерой, а часть денег Насти Радзинской за 2021 год получены с продажи прав на ее предыдущие видео компании Spotter, занимающейся контентом.