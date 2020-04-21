Краснодарский дизайнер Роман Уваров и блогер из Туапсе Настя Радзинская вошли в рейтинг перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

23-летний дизайнер Роман Уваров из Майкопа и 6-летняя блогер Настя Радзинская из Туапсе стали номинантами ежегодного рейтинга российского Forbes «З0 до 30»

Как сообщается на сайте Forbes, герои рейтинга — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.

Номинанты представлены в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. В последних двух представлены уроженец Майкопа, краснодарский дизайнер Роман Уваров и ведущая ютуб-блога из Туапсе Настя Радзинская. Имена победителей станут известны в мае. Журналист портала Юга.ру связался с дизайнером и узнал, что он думает о своей номинации.

«Я даже не знал, что есть такой рейтинг. Проснулся сегодня и увидел сообщение от подруги с чужим постом в инстаграме. Какой-то парень выложил скрин заголовка, куда попала моя фотография. Удивился. Я ничего не сделал для того, чтобы туда попасть, но в любом случае мне приятно, потому что мой труд реально оценен. Я себя читаю молодым человеком, который влияет на современную и будущую культуру. Всегда хотел на нее влиять и менять ее. Понятное дело, что дизайн одежды — это то, чем я сейчас занимаюсь, и многих удивляю этим. Мне бы хотелось, чтобы это было не единственной сферой, где бы я мог себя проявить, так как мне интересно развивать все визуальные искусства в России и музыку. У меня есть личное видение во всем этом. Всегда приятно, когда тебя оценивают по-достоинству и говорят о тебе реальном. В первую очередь я рад не тому, что попал в рейтинг, а тому, что мою деятельность наконец оценили серьезно, на высоком уровне и правильно, как мне и хотелось бы», — поделился Уваров.

Роман Уваров — молодой дизайнер, родившийся в Майкопе. В 2015 году начал с футболок с вышивкой. Переехав в 2018 году в Москву, стал резидентом агентства NOB и регулярным участником московской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Участвовал в реалити-шоу «Подиум» на телеканале «Пятница!».