Пятилетняя девочка из Туапсе вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Всего в рейтинге 10 ютьюьберов с доходом от 26 до 11,5 млн долларов с год. Первое и третье место — у детей.

Первая строчка рейтинга у 8-летнего Райана Каджи, его доходы журнал оценил в 26 млн долларов. Он начал карьеру, когда ему было три, с видео распаковки игрушек. Помимо роликов Каджи выпускает игрушки и одежду под собственным брендом и у него есть шоу на Nickelodeon.

Второе место у 30-летних ребят из Dude Perfect — они занимаются спортом, выполняют трюки и бьют рекорды Гиннеса. У них также есть шоу на ТВ. Они зарабатывают 20 млн долларов в год.

На третьей строчке 5-летняя Настя Радзинская с доходом в 18 млн долларов в год. Издание отмечает, что при рождении девочке диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП) — врачи говорили, что она не будет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение, и через несколько лет признаки болезни исчезли. Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром.