Пятилетняя девочка из Туапсе вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Пятилетней уроженке Краснодарского края Насте Радзинской может позавидовать любой топ-менеджер — она живет в Майами, отдыхает на Мальдивах и меняет гардероб каждую неделю. Такая жизнь приносит девочке и ее родителям от $200 000 до $500 000 дохода в месяц. ⠀ Как это возможно? Смотрите в нашем ролике, а также читайте на сайте (ссылка в шапке страницы) #Forbes #Радзинская #Блогеры