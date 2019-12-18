Пятилетняя девочка из Туапсе вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров, третье место в котором заняла пятилетняя уроженка Краснодарского края Настя Радзинская, которая сейчас живет в Туапсе
Всего в рейтинге 10 ютьюьберов с доходом от 26 до 11,5 млн долларов с год. Первое и третье место — у детей.
Первая строчка рейтинга у 8-летнего Райана Каджи, его доходы журнал оценил в 26 млн долларов. Он начал карьеру, когда ему было три, с видео распаковки игрушек. Помимо роликов Каджи выпускает игрушки и одежду под собственным брендом и у него есть шоу на Nickelodeon.
Второе место у 30-летних ребят из Dude Perfect — они занимаются спортом, выполняют трюки и бьют рекорды Гиннеса. У них также есть шоу на ТВ. Они зарабатывают 20 млн долларов в год.
На третьей строчке 5-летняя Настя Радзинская с доходом в 18 млн долларов в год. Издание отмечает, что при рождении девочке диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП) — врачи говорили, что она не будет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение, и через несколько лет признаки болезни исчезли. Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром.
Сейчас Настя вместе с отцом ведет пять каналов, ролики выходят на семи языках. Девочка стала одним из самых быстрорастущих ютьюберов в мире. Совокупное количество подписчиков на YouTube превышает 87 млн человек. В 2018 году семья Насти переехала из России в США. В 2020 году она планирует выпустить собственную книгу. Рекламный контракт с девочкой стоит шестизначных сумм.
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Пятилетней уроженке Краснодарского края Насте Радзинской может позавидовать любой топ-менеджер — она живет в Майами, отдыхает на Мальдивах и меняет гардероб каждую неделю. Такая жизнь приносит девочке и ее родителям от $200 000 до $500 000 дохода в месяц. ⠀ Как это возможно? Смотрите в нашем ролике, а также читайте на сайте (ссылка в шапке страницы) #Forbes #Радзинская #Блогеры
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