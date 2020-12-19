Шестилетняя девочка из Туапсе заработала за год 18,5 млн долларов с помощью YouTube
Шестилетняя уроженка Краснодарского края Настя Радзинская снова попала в топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Издание Forbes 18 декабря опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров. Первое место в списке занял девятилетний Райан Каджи с доходом 29,5 млн долларов. Блог Каджи содержит традиционный контент для «детского ютуба»: челленджи, распаковки игрушек.
Вторым в рейтинге оказался 22-летний Джимми Дональдсон, более известный по псевдониму MrBeast. Его доходы оценили в 24 млн долларов. Молодой человек известен тем, что часто делает ролики, в которых жертвует деньги официантам, студентам и начинающим стримерам, а также другими актами благотворительности.
Тройку лидеров замыкает ютуб-канал Dude Perfect, который ведут пять парней. Они снимают на видео различные спортивные трюки. За год каналу удалось заработать 23 млн долларов.
7 место в рейтинге заняла шестилетняя уроженка Туапсе Настя Радзинская. По данным издания, за год девочка заработала 18,5 млн долларов. Впервые в рейтинг Forbes Настя попала в 2019 году. Тогда она заняла сразу 3 место с доходом 18 млн долларов за год. В 2020 году девочка завела TikTok. На аккаунт подписалось 3 млн человек.
Настя Радзинская родилась в Туапсе. Врачи поставили ей диагноз ДЦП и прогнозировали, что ребенок никогда не сможет говорить. В 2016 году родители начали снимать на YouTube видео о ней, чтобы отслеживать ее успехи. Сейчас Настя вместе с родителями ведет несколько блогов, предназначеных для детской аудитории. В 2018 году семья Радзинских переехала в США.
На основной YouTube-канал Like Nastya подписаны 65,8 млн человек. Самый популярный ролик, который собрал 855 млн просмотров — «Настя и папа спят на ферме овец».
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