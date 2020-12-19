Шестилетняя девочка из Туапсе заработала за год 18,5 млн долларов с помощью YouTube

Издание Forbes 18 декабря опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров. Первое место в списке занял девятилетний Райан Каджи с доходом 29,5 млн долларов. Блог Каджи содержит традиционный контент для «детского ютуба»: челленджи, распаковки игрушек.

Вторым в рейтинге оказался 22-летний Джимми Дональдсон, более известный по псевдониму MrBeast. Его доходы оценили в 24 млн долларов. Молодой человек известен тем, что часто делает ролики, в которых жертвует деньги официантам, студентам и начинающим стримерам, а также другими актами благотворительности.

Тройку лидеров замыкает ютуб-канал Dude Perfect, который ведут пять парней. Они снимают на видео различные спортивные трюки. За год каналу удалось заработать 23 млн долларов.