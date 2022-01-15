На Кубани машина скорой помощи застряла в снегу

В ночь с 14 на 15 января спасатели помогали застрявшим автомобилям на дорогах Краснодарского края

На этой неделе Юга.ру писали о том, что 12 января на территории Краснодарского края объявили четыре экстренных предупреждения в связи со снегопадами, сильными дождями, вероятностью схода лавин и подъемами уровня воды в реках до опасных отметок. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовали оперативный штаб. который круглосуточно следит за ситуацией.

15 января МЧС продлило действие экстренных и штормовых предупреждений. В официальном инстаграме спасатели рассказали, что в ночь с 14 на 15 января на дорогах края была сложная погодная ситуация.

На 40-м километре федеральной автодороги «Кавказ», недалеко от Тихорецка, пожарные помогли большегрузу, который не смог самостоятельно выехать с обочины.

В районе станицы Тбилисской другой отряд пожарных вытащил машину скорой помощи, застрявшую в снегу.