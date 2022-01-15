На Кубани машина скорой помощи застряла в снегу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из официального аккаунта ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Instagram mchs_krasnodar
    © Фото из официального аккаунта ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Instagram mchs_krasnodar

В ночь с 14 на 15 января спасатели помогали застрявшим автомобилям на дорогах Краснодарского края

На этой неделе Юга.ру писали о том, что 12 января на территории Краснодарского края объявили четыре экстренных предупреждения в связи со снегопадами, сильными дождями, вероятностью схода лавин и подъемами уровня воды в реках до опасных отметок. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовали оперативный штаб. который круглосуточно следит за ситуацией.

15 января МЧС продлило действие экстренных и штормовых предупреждений. В официальном инстаграме спасатели рассказали, что в ночь с 14 на 15 января на дорогах края была сложная погодная ситуация.

На 40-м километре федеральной автодороги «Кавказ», недалеко от Тихорецка, пожарные помогли большегрузу, который не смог самостоятельно выехать с обочины.

В районе станицы Тбилисской другой отряд пожарных вытащил машину скорой помощи, застрявшую в снегу.

Со среды 12 января МЧС развернуло на дорогах Кубани пункты обогрева для водителей, где также есть спасательная техника. 14 января в Туапсинском районе оползень повредил дорогу в село Георгиевское, там ввели режим ЧС.

К концу недели снегопады во многих районах края сменились дождями, температура начала повышаться. Спасатели напоминают о правилах безопасности во время гололеда и рекомендуют ходить осторожно и как можно меньше пользоваться личным транспортом. Подробный прогноз погоды на 14-16 января читайте здесь.

В случае чрезвычайной ситуации можно звонить по телефонам:

  • 01 — единый номер пожарных и спасателей с городского;
  • 101 — единый номер пожарных и спасателей с мобильного;
  • 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Дороги МЧС Погода

Новости

На Кубани машина скорой помощи застряла в снегу
В Прикубанском округе Краснодара около 1 тыс. человек остались без света
В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за обрушения части дороги
На Кубани до весны продлили режим повышенной готовности
Подростков Кубани начнут прививать детской вакциной от коронавируса. Уколы будут ставить по желанию
Глава Росприроднадзора не ждет прогресса в переговорах с КТК, считая, что компания «не читает собственные документы»

Лента новостей

Реклама на сайте