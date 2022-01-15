На Кубани машина скорой помощи застряла в снегу
В ночь с 14 на 15 января спасатели помогали застрявшим автомобилям на дорогах Краснодарского края
На этой неделе Юга.ру писали о том, что 12 января на территории Краснодарского края объявили четыре экстренных предупреждения в связи со снегопадами, сильными дождями, вероятностью схода лавин и подъемами уровня воды в реках до опасных отметок. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовали оперативный штаб. который круглосуточно следит за ситуацией.
15 января МЧС продлило действие экстренных и штормовых предупреждений. В официальном инстаграме спасатели рассказали, что в ночь с 14 на 15 января на дорогах края была сложная погодная ситуация.
На 40-м километре федеральной автодороги «Кавказ», недалеко от Тихорецка, пожарные помогли большегрузу, который не смог самостоятельно выехать с обочины.
В районе станицы Тбилисской другой отряд пожарных вытащил машину скорой помощи, застрявшую в снегу.
Со среды 12 января МЧС развернуло на дорогах Кубани пункты обогрева для водителей, где также есть спасательная техника. 14 января в Туапсинском районе оползень повредил дорогу в село Георгиевское, там ввели режим ЧС.
К концу недели снегопады во многих районах края сменились дождями, температура начала повышаться. Спасатели напоминают о правилах безопасности во время гололеда и рекомендуют ходить осторожно и как можно меньше пользоваться личным транспортом. Подробный прогноз погоды на 14-16 января читайте здесь.
В случае чрезвычайной ситуации можно звонить по телефонам:
- 01 — единый номер пожарных и спасателей с городского;
- 101 — единый номер пожарных и спасателей с мобильного;
- 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.