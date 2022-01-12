На Кубани объявили четыре экстренных предупреждения из-за непогоды

В Краснодарском крае 12 января пройдут сильные дожди и снегопады, возможно повышение уровня воды в реках

В ночь на 12 января в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в крае действует четыре экстренных предупреждения, связанных с сильными дождями и снегопадами, вероятностью схода лавин и подъемами уровня воды в реках до опасных отметок. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. В некоторых районах ожидается туман и гололедица.

Читайте также: В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

С 12 января в ведомстве организовали оперативный штаб, который следит за ситуацией в круглосуточном режиме. С утра организована работа пунктов обогрева для водителей на 130-м км трассы А290 в районе станицы Тамань. Также сотрудники МЧС готовы развернуть пункты обогрева в районах, где возможны снежные заносы и заторы из‑за снегопадов.

В Краснодаре по поручению мэра города Андрея Алексеенко ввели режим повышенной готовности, который действует с 12 по 14 января. В ближайшие дни в городе ожидается понижение температуры, снег и сильный гололед. Для обработки улиц по городу установлены 2 тыс. 319 специальных ящиков с противогололедным материалом. К обработке готовы приступить около 630 сотрудников мусороуборочной компании и 34 единиц техники. На улицах города работает водооткачивающая техника.

В режиме повышенной готовности работают экстренные службы Крымского района, Горячего Ключа и Новороссийска. В портовом городе помимо дождя и мокрого снега ожидается сильный ветер — до 25 м/с. Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона соблюдать элементарные меры безопасности в период непогоды. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 01 — единый номер пожарных и спасателей с городского;

101 — единый номер пожарных и спасателей с мобильного;

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным центра «Фобос», 12 января циклон, который наблюдается в европейской части страны, сместится на юг. В Краснодаре, по словам синоптиков, за 18 часов может выпасть четверть от месячной нормы осадков. Однако снежных завалов в городе не будет.

Снег, который пойдет в Краснодаре сегодня, уже завтра приобретет локальный и кратковременный характер. Дневная температура понизится до ‑2 °С, поэтому высота снежного покрова может достичь 10‑12 см. Но уже в четверг сюда вернутся оттепели, а к началу новой недели показания термометров повысятся до +5 °С. И всё, что выпадет, очень быстро растает, сообщают «Метеовести».