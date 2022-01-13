В Краснодарском крае спасатели развернули пункты обогрева на трассах
Вечером 12 января на Кубани сотрудники МЧС начали разворачивать пункты обогрева из-за непогоды
В Краснодарском крае с вечера 12 января идет снегопад. По данным синоптиков краевого гидрометцентра, 13 января погода ухудшится. Температура воздуха днем опустится до -9 °С. Местами в крае будет порывистый ветер со скоростью 12-14 м/с.
Сотрудники ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю развернули несколько пунктов обогрева. Они находятся на протяженных трассах, вдоль которых нет населенных пунктов, отелей, кафе или других объектов инфраструктуры, где люди могут получить необходимую помощь.
Пункты развернули в следующих местах:
- 130-й км трассы А290 в районе станицы Тамань;
- 1390-й км трассы М4 «Дон» на территории Горячего Ключа — около Молдовановского перевала в районе села Фанагорийского.
Каждый пункт рассчитан на 20 человек. Там водители могут отдохнуть, выпить горячий чай или кофе, зарядить телефоны и получить другую помощь. Также в пунктах есть специальная спасательная техника.