В Краснодарском крае спасатели развернули пункты обогрева на трассах

В Краснодарском крае с вечера 12 января идет снегопад. По данным синоптиков краевого гидрометцентра, 13 января погода ухудшится. Температура воздуха днем опустится до -9 °С. Местами в крае будет порывистый ветер со скоростью 12-14 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю развернули несколько пунктов обогрева. Они находятся на протяженных трассах, вдоль которых нет населенных пунктов, отелей, кафе или других объектов инфраструктуры, где люди могут получить необходимую помощь.

Пункты развернули в следующих местах: