В Краснодарском крае на смену морозам придет плюсовая температура и гололед

В Краснодаре утром 14 января будет идти снег, днем он сменится на дождь. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с, днем будет 3‑5 °С.

По краю утром будет идти снег, местами днем дождь и мокрый снег. В отдельных районах ожидается сильный снег, на дорогах гололед. Местами налипание мокрого снега. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с, в горах — 23-28 м/с. Температура воздуха днем составит 0-5 °С, в горах — -10…-15 °С.

На Черноморском побережье будет идти снег с дождем, в Туапсинском районе местами ожидаются сильные осадки. Местами налипание мокрого снега. Ветер 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 1-6 °С.

В Краснодаре на выходных сохранится плюсовая температура. 15 января воздух прогреется до 4 °С и весь день будет дождливо. 16 января температура опустится до 1 °С, ожидается снег.

На выходных 15-16 января в крае облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В субботу местами сильные осадки. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

В субботу будет дуть западный ветер, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в отдельных районах и горах — 24-29 м/с. В воскресенье скорость ветра составит 6‑11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15 января +2…-3 °С, 16 января — -1…-6 °С, в юго-восточных предгорных районах будет -10…-15 °С. Днем в субботу температура составит -1…+4 °С, в воскресенье — -4…+1 °С. В горах ночью и днем в субботу будет -4…-9 °С, ночью в воскресенье — -12…-17 °С, днем — -5…-10 °С. На Черноморском побережье ночью будет +3…-2°, днем — 0…+5°.