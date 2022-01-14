В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за обрушения части дороги

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Туапсинского района
    © Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Из-за дождей рядом с аулом Большое Псеушхо сошел оползень, который повредил дорогу в село Георгиевское. Там ввели реверсивное движение

По данным районной администрации, в реке Большое Псеушхо подмыло подпорную берегоукрепительную стенку, из-за чего обрушился участок дороги Георгиевское — Большое Псеушхо — около 100 метров дороги. Еще на двух участках размыло покрытие.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Игорь Урбонавичус рассказал, что дорогу стало подмывать еще во время ливней в дни зимних каникул, сильные дожди усугубили ситуацию.

На поврежденном участке ввели одностороннее движение. Сейчас там ведется подготовка к началу аварийно-восстановительных работ, сообщили в администрации Туапсинского района.

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В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за обрушения части дороги
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