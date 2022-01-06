ФК «Краснодар» уволил главного тренера и двух его помощников
Сергей Галицкий уволил главного футбольного тренера «Краснодара», который несколько дней не отвечал на звонки — СМИ
5 января футбольный клуб «Краснодар» объявил, что расторг контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко и двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем. Как сообщил канал «Матч ТВ», Березуцкому предлагали занять место главного тренера, но он отказался.
Под постом об увольнении много удивленных комментариев. Некоторые подписчики обрадовались новости, а некоторые сочли, что менять тренера во время сезона не стоило.
Причины решения в клубе не объяснили, уволенных сотрудников не поблагодарили за работу. Кто займет место главного тренера, пока неизвестно.
По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как он несколько дней игнорировал звонки из-за отставки своего помощника Руслана Зубика. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что на увольнение повлияли недопонимания внутри клуба. Главный тренер «Краснодара-2» Алексей Герасименко считает, что отставка Ганчаренко связана с результатами футболистов, которые не понимали, чего от них ждет тренер.
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«Мне кажется, он как-то сразу не вписался в коллектив и с его характером изначально не смог бы долго продержаться в «Краснодаре», — добавил Герасименко.
Кто такой Виктор Ганчаренко?
Тренерская карьера Ганчаренко началась в 2007 году в беларусском клубе БАТЭ. При нем футболисты добились серьезных успехов. В 2013 году Ганчаренко принял предложение ФК «Кубань» и около года занимал там должность главного тренера, после чего работал с «Уралом», «Уфой» и ЦСКА. Под его руководством московские футболисты завоевали Суперкубок России в 2018 году.
6 апреля 2021 Ганчаренко стал главным тренером «Краснодара», контракт с ним заключили до конца июня 2023 года. Тогда в соцсетях клуба многие комментаторы высказывали недовольство этим назначением.
Как писали Юга.ру, в сентябре Ганчаренко оштрафовали на 250 тыс. рублей и дисквалифицировали за мат.