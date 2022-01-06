ФК «Краснодар» уволил главного тренера и двух его помощников

Сергей Галицкий уволил главного футбольного тренера «Краснодара», который несколько дней не отвечал на звонки — СМИ

5 января футбольный клуб «Краснодар» объявил, что расторг контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко и двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем. Как сообщил канал «Матч ТВ», Березуцкому предлагали занять место главного тренера, но он отказался. Под постом об увольнении много удивленных комментариев. Некоторые подписчики обрадовались новости, а некоторые сочли, что менять тренера во время сезона не стоило.

Причины решения в клубе не объяснили, уволенных сотрудников не поблагодарили за работу. Кто займет место главного тренера, пока неизвестно. По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как он несколько дней игнорировал звонки из-за отставки своего помощника Руслана Зубика. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что на увольнение повлияли недопонимания внутри клуба. Главный тренер «Краснодара-2» Алексей Герасименко считает, что отставка Ганчаренко связана с результатами футболистов, которые не понимали, чего от них ждет тренер.