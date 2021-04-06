ФК «Краснодар» возглавил экс-тренер «Кубани» и ЦСКА

Напомним, с 2018 года «Краснодар» возглавлял Мурад Мусаев. За это время команда дважды стала бронзовым призером чемпионата России, а также впервые в своей истории пробилась в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

В 2021 году «черно-зеленые» проиграли в шести из восьми матчей. 3 апреля, после домашнего матча с «Ахматом», в котором «быков» разгромили со счетом 0:5, Мусаев подал в отставку.

6 апреля в пресс-службе ФК «Краснодара» сообщили, что главным тренером клуба стал 43-летний Виктор Ганчаренко. Белорусский специалист подписал контракт с «быками» до конца июня 2023 года.

Кто такой Виктор Ганчаренко

Карьеру тренера Ганчаренко начал в 2007 году в белорусском футбольном клубе БАТЭ. В 2013 году он возглавил ФК «Кубань», сменив на посту тренера Доринела Мунтяну. Однако в ноябре 2014-го его отправили в отставку.

В 2015 году Ганчаренко возглавил ФК «Урал». В сентябре того же года он вошел в тренерский штаб ЦСКА. В июне 2016-го стал главным тренером «Уфы», однако в декабре снова вернулся в ЦСКА.